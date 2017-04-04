На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 4 апреля 2017 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .
Национальный банк Украины по состоянию на 4 апреля установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1083,688417;
Серебро — 15,778524;
Платина — 816,730507;
Палладий — 693,352062.
По сравнению с 3 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала выше; цена на серебро также поднялась, но изменения незначительны; цена на платину уменьшилась; цена на палладий также стала меньше.