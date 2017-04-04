На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 4 апреля установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1083,688417;

Серебро — 15,778524;

Платина — 816,730507;

Палладий — 693,352062.

По сравнению с 3 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала выше; цена на серебро также поднялась, но изменения незначительны; цена на платину уменьшилась; цена на палладий также стала меньше.