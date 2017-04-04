На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Національний банк України на 4 квітня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 4 квітня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1083,688417;
Срiбло — 15,778524;
Платина — 816,730507;
Паладiй — 693,352062.
Порівняно з 3 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала вищою; ціна на срібло також піднялася, але зміни є незначними; ціна на платину зменшилась; ціна на палладій також стала меншою.