На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 4 квітня встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1083,688417;

Срiбло — 15,778524;

Платина — 816,730507;

Паладiй — 693,352062.

Порівняно з 3 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала вищою; ціна на срібло також піднялася, але зміни є незначними; ціна на платину зменшилась; ціна на палладій також стала меншою.