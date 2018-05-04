На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Национальный банк Украины на 4 мая 2018 года установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.
Национальный банк Украины по состоянию на 4 мая установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1105.897411;
Серебро — 13.767945;
Платина — 755.341492;
Палладий — 815.128822.
По сравнению с 3 мая, стоимость золота, серебра и палладия — выросла, платины, наоборот — уменьшилась.