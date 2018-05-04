На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 4 мая установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1105.897411;

Серебро — 13.767945;

Платина — 755.341492;

Палладий — 815.128822.

По сравнению с 3 мая, стоимость золота, серебра и палладия — выросла, платины, наоборот — уменьшилась.