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Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Киев • УНН

 • 14313 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 23 апреля 2018 года установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.

На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 23 апреля установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1135.058328;

Серебро - 14.472303;

Платина - 793.682347;

Палладий - 871.956418.

По сравнению с 22 апреля, стоимость серебра и палладия выросла, золота и палладия - уменьшилась.

Украинские Национальные Новости

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