На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 23 апреля установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1135.058328;

Серебро - 14.472303;

Платина - 793.682347;

Палладий - 871.956418.

По сравнению с 22 апреля, стоимость серебра и палладия выросла, золота и палладия - уменьшилась.