На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 19 апреля установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1128.263622;

Серебро - 13.976153;

Платина - 777.620028;

Палладий - 842.351660.

По сравнению с 18 апреля, стоимость золота и платины снизилась, серебра и палладия - выросла.