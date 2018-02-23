На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 23 февраля установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1156.169117;

Серебро - 14.330808;

Платина - 868.639104;

Палладий - 894.750523.

По сравнению с 22 февраля, стоимость палладия - уменьшилась, золота, серебра и платины наоборот - увеличилось.