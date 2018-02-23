На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Національний банк України на 23 лютого 2018 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 23 лютого встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1156.169117;
Срiбло — 14.330808;
Платина — 868.639104;
Паладiй — 894.750523.
Порівняно з 22 лютого, вартість паладію - зменшилася, золота, срібла та платини навпаки - збільшилася.