На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 23 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1132.517101;

Серебро - 14.459282;

Платина - 823.941887;

Палладий - 923.352274.

По сравнению с 22 декабря, стоимость платины и палладия увеличилась, золото и серебро, наоборот - уменьшилась.