На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Національний банк України на 23 грудня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 23 грудня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1132.517101;
Срiбло — 14.459282;
Платина — 823.941887;
Паладiй — 923.352274.
Порівняно з 22 грудня, вартість платини та паладію збільшилась, золото та срібло, навпаки – зменшилася.