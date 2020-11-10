На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 10 ноября 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 711.5789 грн;
Серебро - 22.1785 грн;
Платина - 793.9780 грн;
Палладий - 2 218.4801 грн.
По сравнению с 9 ноября курс всех указанных металлов упал, когда курс палладия - вырос.