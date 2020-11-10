На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:

Золото — 1 711.5789 грн;

Срібло — 22.1785 грн;

Платина — 793.9780 грн;

Паладій — 2 218.4801 грн.

У порівнянні з 9 листопада курс усіх зазначених металів впав, коли курс паладію — зріс.