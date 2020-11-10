На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Національний банк України на 10 листопада 2020 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:
Золото — 1 711.5789 грн;
Срібло — 22.1785 грн;
Платина — 793.9780 грн;
Паладій — 2 218.4801 грн.
У порівнянні з 9 листопада курс усіх зазначених металів впав, коли курс паладію — зріс.