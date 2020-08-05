На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Национальный банк Украины на 5 августа 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото — 1 767.1216 грн;
Серебро — 21.7619 грн;
Платина — 818.7756 грн;
Палладий — 1 881.6460 грн.
По сравнению с 4 августа курс всех металлов вырос, кроме палладия, курс которого упал.