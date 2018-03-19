На сегодня в Украине законсервированы пять и переселены 11 тюрем

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КИЕВ. 19 марта. УНН. На сегодня в Украине законсервированы пять и переселены 11 учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы. Об этом рассказал УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

"В период с 2014-го по 2017 год с целью оптимизации существующей сети учреждений исполнения наказаний было законсервировано (приостановлено ​​деятельность) 5 учреждений", - сказал он.

Среди которых, по словам Д.Чернышова, Держевская (№ 110), Бережанская (№ 141), Павлоградская (№ 142) исправительные колонии, а также Балаклейский (№ 106), Самборский (№ 121) исправительные центры.

К тому же, сообщил заместитель министра юстиции, согласно постановлению правительства и приказу Министерства юстиции Украины "Об оптимизации деятельности учреждений исполнения наказаний", высвобождены 11 учреждений исполнения наказаний.

В частности, уточнил он, переселено Сокальскую (№ 47), Березанскую (№ 95), Белозерская (№ 105), Галицкую (№ 128), Львовскую (№ 48), Песчанскую (№ 59) исправительные колонии и Домницкий (№ 135), Полтавский (№ 136), Мариупольский (№ 138) исправительные центры, Дубенскую и Куряжскую воспитательные колонии. Галицкую исправительную колонию (№ 128) реорганизовано в исправительный центр.

Д.Чернышов также рассказал, что сейчас завершаются мероприятия по высвобождению еще двух учреждений исполнения наказаний, а именно - Шосткинской исправительной колонии (№ 66) и Долинского исправительного центра (№ 118).

Напомним, в интервью УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев сообщал, что в 2017 году комиссия определила 13 учреждений исполнения наказаний, которые будут перепрофилированы. Кроме того, несколько колоний будет передано Министерству обороны Украины.

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