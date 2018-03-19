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На сьогодні в Україні законсервовано п'ять та переселено 11 в'язниць

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. На сьогодні в Україні законсервовано п'ять та переселено 11 установ Державної кримінально-виконавчої служби. Про це розповів УНН заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.

"У період з 2014 по 2017 рік з метою оптимізації існуючої мережі установ виконання покарань було законсервовано (призупинено діяльність) 5 установ", - сказав він.

Серед яких, за словами Д.Чернишова, Держівська (№ 110), Бережанська (№ 141), Павлоградська (№ 142) виправні колонії, а також Балаклійський (№ 106), Самбірський (№ 121) виправні центри.

До того ж, повідомив заступник міністра юстиції, відповідно до постанови уряду та наказу Міністерства юстиції України "Про оптимізацію діяльності установ виконання покарань", вивільнено 11 установ виконання покарань.

Зокрема, уточнив він, переселено Сокальську (№ 47), Березанську (№ 95), Білозерську (№ 105), Галицьку (№ 128), Львівську (№ 48), Піщанську (№ 59) виправні колонії та Домницький (№ 135), Полтавський (№ 136), Маріупольський (№ 138) виправні центри, Дубенську та Курязьку виховні колонії. Галицьку виправну колонію (№ 128) реорганізовано у виправний центр.

Д.Чернишов також розповів, що наразі завершуються заходи щодо вивільнення ще двох установ виконання покарань, а саме - Шосткинської виправної колонії (№ 66) та Долинського виправного центру (№ 118).

Нагадаємо, в інтерв’ю УНН заступник міністра юстиції України Денис Чернишов повідомляв, що у 2017 році комісія визначила 13 установ виконання покарань, які будуть перепрофільовані. Крім того, кілька колоній буде передано Міністерству оборони України. 

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