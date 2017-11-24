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На сегодня в ОРДЛО удерживают 162 украинских заложников - Геращенко

На сегодня в ОРДЛО удерживают 162 украинских заложников - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 9396 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей удерживаются 162 украинских заложника. Об этом сегодня сказала журналистам первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.

"Согласно последней информации, полученной мной от центра по освобождению заложников СБУ, на сегодня у нас 162 заложника находятся на оккупированных территориях. Это гражданские, военные, среди них есть журналист и трое волонтеров. Это те люди, родственники которых обратились в СБУ, чтобы их родных разыскивали, включили в соответствующие списки и работали над освобождением", - сказала она.

По словам И.Геращенко, украинской стороне тяжелыми усилиями удалось установить местонахождение 94 украинцев со 162, содержащихся в ОРДЛО.

"Представители ОРДЛО подтверждают немного меньше людей, но мы настаиваем, что знаем местонахождение 94 человек", - сказала первый вице-спикер.

Сейчас, по ее словам, Украина делает все для разблокирования процесса освобождения заложников.

Как сообщал УНН, боевики держат в заложниках десять женщин.

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