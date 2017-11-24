На сегодня в ОРДЛО удерживают 162 украинских заложников - Геращенко

"Согласно последней информации, полученной мной от центра по освобождению заложников СБУ, на сегодня у нас 162 заложника находятся на оккупированных территориях. Это гражданские, военные, среди них есть журналист и трое волонтеров. Это те люди, родственники которых обратились в СБУ, чтобы их родных разыскивали, включили в соответствующие списки и работали над освобождением", - сказала она.

По словам И.Геращенко, украинской стороне тяжелыми усилиями удалось установить местонахождение 94 украинцев со 162, содержащихся в ОРДЛО.

"Представители ОРДЛО подтверждают немного меньше людей, но мы настаиваем, что знаем местонахождение 94 человек", - сказала первый вице-спикер.

Сейчас, по ее словам, Украина делает все для разблокирования процесса освобождения заложников.

Как сообщал УНН, боевики держат в заложниках десять женщин.