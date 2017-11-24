На сьогодні в ОРДЛО утримують 162 українських заручників - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. На сьогодні на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей утримуються 162 українських заручники. Про це сьогодні сказала журналістам перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНН.
“Згідно з останньою інформацією, отриманою мною від центру зі звільнення заручників СБУ, на сьогодні у нас 162 заручники знаходяться на окупованих територіях. Це цивільні, військові, серед них є журналіст і троє волонтерів. Це ті люди, родичі яких звернулися до СБУ, аби їх рідних розшукували, включили у відповідні списки і працювали над звільненням”, — сказала вона.
За словами І.Геращенко, українській стороні важкими зусиллями вдалося встановити місцеперебування 94 українців зі 162, які утримуються в ОРДЛО.
“Представники ОРДЛО підтверджують трохи менше людей, але ми наполягаємо, що знаємо місцеперебування 94 людей”, — сказала перший віце-спікер.
Наразі, за її словами, Україна робить все для розблокування процесу звільнення заручників.
Як повідомляв УНН, бойовики тримають у заручниках десятьох жінок.