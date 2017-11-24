На сьогодні в ОРДЛО утримують 162 українських заручників - Геращенко

“Згідно з останньою інформацією, отриманою мною від центру зі звільнення заручників СБУ, на сьогодні у нас 162 заручники знаходяться на окупованих територіях. Це цивільні, військові, серед них є журналіст і троє волонтерів. Це ті люди, родичі яких звернулися до СБУ, аби їх рідних розшукували, включили у відповідні списки і працювали над звільненням”, — сказала вона.

За словами І.Геращенко, українській стороні важкими зусиллями вдалося встановити місцеперебування 94 українців зі 162, які утримуються в ОРДЛО.

“Представники ОРДЛО підтверджують трохи менше людей, але ми наполягаємо, що знаємо місцеперебування 94 людей”, — сказала перший віце-спікер.

Наразі, за її словами, Україна робить все для розблокування процесу звільнення заручників.

Як повідомляв УНН, бойовики тримають у заручниках десятьох жінок.