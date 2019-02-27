Сегодня украинцы получили уже 33 млн рецептов на "доступные лекарства"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. На сегодняшний день по программе "Доступные лекарства" украинцы получили уже 33 млн рецептов. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день 33 млн рецептов по этой программе уже выписаны. Это означает, что 33 млн раз украинцы обращались в аптеки и получали лекарства, которые являются жизненно необходимыми для них. И эту программу надо расширять, и донести эти лекарства до самого-самого небольшого села в Украине", - отметил Гройсман.
По его словам, по этим рецептам украинцы получили лекарства на 1,7 млрд грн стоимостью от 4 до 892 гривен.
При этом он добавил, что программа действует в отношении лиц, больных гипертонией и другие сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальную астму и сахарный диабет.
Напомним, уже в марте этого года правительство введет новое референтное ценообразование, что позволит снизить цены на медицинские препараты в Украине.