На сьогодні українці отримали вже 33 млн рецептів на “доступні ліки”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. На сьогодні за програмою “Доступні ліки” українці отримали вже 33 млн рецептів. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“На сьогоднішній день 33 млн рецептів по цій програмі вже виписано. Це означає, що 33 млн разів українці звертались до аптек і отримували ліки, які є життєво необхідними для них. І цю програму треба розширювати, і донести ці ліки до самого-самого невеличкого села в Україні”, — зазначив Гройсман.
За його словами, за цими рецептами українці отримали ліки на 1,7 млрд грн вартістю від 4 до 892 гривень.
При цьому він додав, що програма діє відносно осіб, хворих на гіпертонію та інші серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму і цукровий діабет.
Нагадаємо, уже в березні цього року уряд запровадить нове референтне ціноутворення, що дасть можливість знизити ціни на медичні препарати в Україні.