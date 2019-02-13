В уряді пообіцяли нову програму зі зниження цін на ліки вже з березня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Уже в березні цього року уряд запровадить нове референтне ціноутворення, що дасть можливість знизити ціни на медичні препарати в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Ми маємо на сьогоднішній день зниження вартості на 23 діючих речовини, 261 назва, ми ще зробимо розширення на 404 діючих речовини – це ще тисячі найменувань. І ми введемо з вами, я думаю, уже в березні, нове референтне ціноутворення, і це дасть можливість знизити ціни на препарати в Україні", - зазначив прем’єр.
За його словами, кожна третя аптека в Україні бере участь у програмі (7,5 тис. аптек - ред.). У 2018 році відшкодовано 18 млн рецептів на 1 млрд грн. Від початку програми кількість найменувань "доступних ліків" зросла у 1,7 разів, повністю безоплатних – у 2,6 разів.
Нагадаємо, Антимонопольний комітет рекомендував МОЗ поширити референтне ціноутворення на всі ліки, включені до Національного переліку.
З 1 січня 2017 року вступило у силу референтне ціноутворення на лікарські препарати трьох категорій.