В уряді пообіцяли нову програму зі зниження цін на ліки вже з березня

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Уже в березні цього року уряд запровадить нове референтне ціноутворення, що дасть можливість знизити ціни на медичні препарати в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.