АМКУ рекомендував МОЗ поширити референтне ціноутворення на всі ліки з Нацпереліку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Антимонопольний комітет рекомендував МОЗ поширити референтне ціноутворення на всі ліки, включені до Національного переліку. Про це повідомила державний уповноважений АМКУ Світлана Панаіотіді на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Крім того, за даними Панаіотіді, АМКУ рекомендував МОЗ впровадити електронні реєстри пацієнтів за напрямками захворювань, що лікуються за кошти державного та/або місцевих бюджетів.
"Також обговорили з МОЗ питання біоеквівалентності лікарських засобів та кроків і планів, які Міністерство робить на шляху у вирішенні цього питання", - написала вона.
Державний уповноважений уточнила, що відповідні рекомендації мають на меті запобігти порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та умов, що їм сприяють.
Як писав УНН, на думку народних депутатів, через антиконкуренті дії з боку мережевих аптек, ціни на ліки в Україні невиправдано завищені.
З метою змінити ситуацію, у парламент був внесений законопроект №8591. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу.
Документ також висуває вимогу про обов'язкову вищу фармацевтичну освіту до кожного бізнесмена-аптекаря. Проти законопроекту виступили мережевики, водночас, дрібний і середній бізнес його цілком підтримали.
Сьогодні "аптечний закон" перебуває на доопрацюванні у його авторів. Голосування за документ заплановано після Нового року.