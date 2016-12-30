Відсьогодні запроваджується референтне ціноутворення на ліки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Сьогодні, 1 січня, вступає у силу референтне ціноутворення на лікарські препарати трьох категорій, передає УНН.
Відсьогодні запроваджується референтне ціноутворення на ліки проти серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми, яке має забезпечити зниження цін на ліки по цих трьох категоріях.
У МОЗ повідомляли, що референтне ціноутворення передбачає виписування рецептів на лікарські засоби, що підлягають відшкодування за міжнародними непатентованими назвами, внесення зміни до Національного переліку основних лікарських
Запровадження референтного ціноутворення, прогнозували у МОЗ, дасть здешевлення цін на лікарські засоби, які закуповуються за бюджет щонайменше на 20%.
До того ж, передбачається запровадження з 1 квітня 2017 року реімбурсації вартості ліків.
«Основним пріоритетом запровадження реімбурсації в 2017 році стане лікування хвороб, що першочергово впливають на основні показники здоров’я населення (серцево-судинні хвороби, цукровий діабет 2 типу, бронхіальна астма) та ефективно лікуються на амбулаторному етапі. Відшкодування вартості ліків визначатиметься Національним переліком основних лікарських засобів у 2017 році, який складається з 22 міжнародних непатентованих назв», - зазначали у прес-службі МОЗ.
Варто зазначичи, що Прем’єр-міністр Володимир Гройсман неодноразово наголошував, що уряд та Держлікслужба вживатимуть дорстних заходів, якщо представники фармацевтичного бізнесу не знижуватимуть ціни після запровадження референтного ціноутворення.
Він також доручив віце-прем'єр-міністру П.Розенку та в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун забезпечити моніторинг та контроль за цінами на лікарські засоби.