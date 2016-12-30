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С сегодняшнего дня вводится референтное ценообразование на лекарства

С сегодняшнего дня вводится референтное ценообразование на лекарства

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. Сегодня, 1 января, вступает в силу референтное ценообразование на лекарственные препараты трех категорий, передает УНН.

С сегодняшнего дня вводится референтное ценообразование на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, которое должно обеспечить снижение цен на лекарства по этих трех категориях.

В Минздраве сообщали, что референтное ценообразование предполагает выписывание рецептов на лекарственные средства, подлежащие возмещению по международным непатентованным названиям, внесение изменения в Национальный перечень основных лекарственных препаратов.

Введение референтного ценообразования, которое прогнозировали в Минздраве, даст удешевление цен на лекарственные средства, которые закупаются за бюджет минимум на 20%.

К тому же, предполагается введение с 1 апреля 2017 года реимбурсации стоимости лекарств.

"Основным приоритетом внедрения реимбурсации в 2017 году станет лечение болезней, которые в первую очередь влияют на основные показатели здоровья населения (сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет 2 типа, бронхиальная астма) и эффективно лечатся на амбулаторном этапе. Возмещение стоимости лекарств будет определяться Национальным перечнем основных лекарственных средств в 2017 году, который состоит из 22 международных непатентованных названий", - отмечали в пресс-службе Минздрава.

Стоит отметить, что Премьер-министр Владимир Гройсман неоднократно подчеркивал, что правительство и Гослекслужба будут принимать меры, если представители фармацевтического бизнеса не будут снижать цены после введения референтного ценообразования.

Он также поручил вице-премьер-министру П.Розенко и и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун обеспечить мониторинг и контроль за ценами на лекарственные средства.

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