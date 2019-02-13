В правительстве пообещали новую программу по снижению цен на лекарства уже с марта
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Уже в марте этого года правительство введет новое референтное ценообразование, что позволит снизить цены на медицинские препараты в Украине. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Мы на сегодняшний день снизили стоимость на 23 действующих вещества, 261 название, мы еще сделаем расширение на 404 действующих вещества - это еще тысячи наименований. И мы введем с вами, я думаю, уже в марте, новое референтное ценообразование, и это даст снизить цены на препараты в Украине", - отметил премьер.
По его словам, каждая третья аптека в Украине принимает участие в программе (7,5 тыс. аптек - ред.). В 2018 году возмещено 18 млн рецептов на 1 млрд грн. С начала программы количество наименований "доступных лекарств" выросла в 1,7 раза, полностью бесплатных - в 2,6 раз.
Напомним, Антимонопольный комитет рекомендовал МЗ распространить референтное ценообразование на все лекарства, включенные в Национальный перечень.
С 1 января 2017 вступило в силу референтное ценообразование на лекарственные препараты трех категорий.