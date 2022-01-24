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На сегодня сформировано командование Сил территориальной обороны ВСУ - Резников

На сегодня сформировано командование Сил территориальной обороны ВСУ - Резников

Киев • УНН

 • 16288 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. На сегодня сформировано командование Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Согласно предписанию этого закона, у нас происходит на сегодня формирование первой очереди Сил территориальной обороны в условиях мирного времени. Хочу напомнить, что согласно предписанию того закона, численность Вооруженных сил Украины была увеличена на 11 тыс., из которых 10 тыс. — это Силы территориальной обороны и 1 тыс. силы специальных операций, которые должны обеспечивать движение сопротивления. На сегодня сформировано командование Сил территориальной обороны”, — рассказал Резников.

Детали

По его словам, на сегодня сформировано четыре региональных управления.

“Так же как и Вооруженных сил Украины по другим видам командования, а именно Восток, Запад, Юг, Север. Сегодня уже сформировано в режиме мирного времени соответствующее количество батальонов и у нас еще будет 25 бригад. На сегодня все пограничные области, в которых находятся Силы территориальной обороны, которые разворачиваются в режиме мирного времени уже сформированы на 70%, что позволяет им обеспечивать и выполнять поставленные задачи”, — отметил Резников.

Дополнения

В составе Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ТрО) ускоряется формирование 25 бригад (один регион — одна бригада), которые будут объединять более 150 батальонов (один батальон на район).

Контекст

Верховная Рада 16 июля приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект № 5557 “Об основах национального сопротивления”.

Кроме того, нардепы поддержали законопроект № 5558 об увеличении численности ВСУ на 11 тысяч военнослужащих в связи с принятием закона “Об основах национального сопротивления”. Численность ВСУ будет увеличена до 261 тысячи человек.

Президент Зеленский подписал законы Об основах национального сопротивления и увеличении численности Вооруженных сил Украины в июле.

Также Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

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