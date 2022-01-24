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Шахед-136

На сьогодні сформовано командування Сил територіальної оборони ЗСУ - Резніков

На сьогодні сформовано командування Сил територіальної оборони ЗСУ - Резніков

Київ • УНН

 • 16290 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. На сьогодні сформовано командування Сил територіальної оборони Збройних сил України. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Відповідно до припису цього закону, у нас відбувається на сьогодні формування першої черги Сил територіальної оборони в умовах мирного часу. Хочу нагадати, що згідно з приписами того закону, чисельність Збройних сил України була збільшена на 11 тис., з яких 10 тис. — це Сили територіальної оборони й 1 тис. Сили спеціальних операцій, які мають забезпечувати рух опору. На сьогодні сформовано командування Сил територіальної оборони”, — розповів Резніков.

Деталі

За його словами, також на сьогодні сформовано чотири регіональних управління.

“Так само як і Збройних сил України по інших видах командування, а саме Схід, Захід, Південь, Північ. Сьогодні вже сформовано в режимі мирного часу відповідна кількість батальйонів й в нас ще буде 25 бригад. На сьогодні всі прикордонні області, в яких знаходяться Сили територіальної оборони, які розгортаються в режимі мирного часу вже сформовані на 70%, що дозволяє їм забезпечувати та виконувати поставлені задачі”, — зазначив Резніков.

Доповнення

У складі Сил територіальної оборони Збройних сил України (ТрО) пришвидшується формування 25 бригад (один регіон — одна бригада), які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів (один батальон на район).

Контекст

Верховна Рада 16 липня ухвалила в другому читанні та в цілому президентський законопроект № 5557 “Про основи національного спротиву”.

Окрім того, нардепи підтримали законопроект № 5558 щодо збільшення чисельності ЗСУ на 11 тисяч військовослужбовців у зв’язку з ухваленням закону “Про основи національного спротиву”. Чисельність ЗСУ буде збільшена до 261 тисячі осіб.

Президент Зеленський підписав закони про основи національного спротиву і збільшення чисельності Збройних сил України у липні.

Також Зеленський призначив Юрія Галушкіна командувачем Сил територіальної оборони Збройних cил України.

Українські Національні Новини

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