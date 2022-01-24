На сьогодні сформовано командування Сил територіальної оборони ЗСУ - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. На сьогодні сформовано командування Сил територіальної оборони Збройних сил України. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“Відповідно до припису цього закону, у нас відбувається на сьогодні формування першої черги Сил територіальної оборони в умовах мирного часу. Хочу нагадати, що згідно з приписами того закону, чисельність Збройних сил України була збільшена на 11 тис., з яких 10 тис. — це Сили територіальної оборони й 1 тис. Сили спеціальних операцій, які мають забезпечувати рух опору. На сьогодні сформовано командування Сил територіальної оборони”, — розповів Резніков.
Деталі
За його словами, також на сьогодні сформовано чотири регіональних управління.
“Так само як і Збройних сил України по інших видах командування, а саме Схід, Захід, Південь, Північ. Сьогодні вже сформовано в режимі мирного часу відповідна кількість батальйонів й в нас ще буде 25 бригад. На сьогодні всі прикордонні області, в яких знаходяться Сили територіальної оборони, які розгортаються в режимі мирного часу вже сформовані на 70%, що дозволяє їм забезпечувати та виконувати поставлені задачі”, — зазначив Резніков.
Доповнення
У складі Сил територіальної оборони Збройних сил України (ТрО) пришвидшується формування 25 бригад (один регіон — одна бригада), які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів (один батальон на район).
Контекст
Верховна Рада 16 липня ухвалила в другому читанні та в цілому президентський законопроект № 5557 “Про основи національного спротиву”.
Окрім того, нардепи підтримали законопроект № 5558 щодо збільшення чисельності ЗСУ на 11 тисяч військовослужбовців у зв’язку з ухваленням закону “Про основи національного спротиву”. Чисельність ЗСУ буде збільшена до 261 тисячі осіб.
Президент Зеленський підписав закони про основи національного спротиву і збільшення чисельності Збройних сил України у липні.
Також Зеленський призначив Юрія Галушкіна командувачем Сил територіальної оборони Збройних cил України.