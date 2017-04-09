Сегодня обсуждается вопрос об увеличении цены угля до 2-2,2 тыс. грн/т - М.Волынец
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Сегодня обсуждается вопрос об увеличении цены украинского угля с 1730 грн до 2-2,2 тыс. грн за тонну. Об этом в комментарии УНН рассказал руководитель Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец.
"Обещают сбалансировать цену на уголь. То есть, поднять немного цену на уголь ... до 2-2,2 тыс. грн за тонну. В комплексе это не исправит ситуацию, но меньше убытков будут получать предприятия", - рассказал он.
М.Волынец добавил, что вопрос об увеличении стоимости угля находится на обсуждении.
Он уточнил, что на сегодняшний день стоимость угля на государственных шахтах составляет 1730 грн, которая действует с 1 января 2017 года, а раньше было 1350 грн за тонну.
Напомним, Минэнергоугля предложило установить индикативную цену 1 тонны готовой товарной угольной продукции на уровне 2 тысяч гривен .