На сьогодні обговорюється питання про збільшення ціни вугілля до 2-2,2 тис. грн/т - М.Волинець

"Обіцяють збалансувати ціну на вугілля. Тобто, підняти трошки ціну на вугілля... до 2-2,2 тис. грн за тонну. В комплексі це не виправить ситуацію, але менше збитків будуть отримувати підприємства", - розповів він.

М.Волинець додав, що питання стосовно збільшення вартості вугілля перебуває на обговоренні.

Він уточнив, що на сьогодні вартість вугілля на державних шахтах становить 1730 грн, яка діє з 1 січня 2017 року, а раніше було 1350 грн за тонну.

Нагадаємо, Міненерговугілля запропонувало встановити індикативну ціну 1 тонни готової товарної вугільної продукції на рівні 2 тисяч гривень.