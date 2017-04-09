На сьогодні обговорюється питання про збільшення ціни вугілля до 2-2,2 тис. грн/т - М.Волинець
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На сьогодні обговорюється питання стосовно збільшення ціни українського вугілля з 1730 грн до 2-2,2 тис. грн за тонну. Про це у коментарі УНН розповів керівник Незалежної профспілки шахтарів Михайло Волинець.
"Обіцяють збалансувати ціну на вугілля. Тобто, підняти трошки ціну на вугілля... до 2-2,2 тис. грн за тонну. В комплексі це не виправить ситуацію, але менше збитків будуть отримувати підприємства", - розповів він.
М.Волинець додав, що питання стосовно збільшення вартості вугілля перебуває на обговоренні.
Він уточнив, що на сьогодні вартість вугілля на державних шахтах становить 1730 грн, яка діє з 1 січня 2017 року, а раніше було 1350 грн за тонну.
Нагадаємо, Міненерговугілля запропонувало встановити індикативну ціну 1 тонни готової товарної вугільної продукції на рівні 2 тисяч гривень.