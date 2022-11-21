На свалке в Херсоне во время оккупации сжигали трупы, — The Guardian

Детали

По словам местных, летом свалка стала "запретной зоной" - ее оцепили военные, на въезде поставили блокпост и никого не подпускали. Несколько жителей рассказали, что видели, как к ней подъезжали российские грузовики с черными мешками, которые затем сжигались. В воздухе в эти моменты ощущался резкий запах жженых волос и разложения.

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"Никогда не чувствовала такого запаха. Там было много самосвалов, и все они были забиты мешками. Я не знаю, что у них было, но вонь от дыма на свалке была такая, что мы даже не могли открыть балконную дверь. Была дни, когда из-за запаха невозможно было дышать", - рассказала одна из жительниц.

По словам нескольких человек, останки после этого закапывали. The Guardian отмечает, что независимая проверка этих утверждений пока невозможна, а украинские власти заявили, что не могут комментировать, ведется ли расследование.

Напомним

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