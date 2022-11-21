На свалке в Херсоне во время оккупации сжигали трупы, — The Guardian
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Российские военные во время оккупации Херсона использовали городскую свалку для сжигания трупов, вероятно, своих погибших солдат. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на рассказы десятков местных жителей, передает УНН.
Детали
По словам местных, летом свалка стала "запретной зоной" - ее оцепили военные, на въезде поставили блокпост и никого не подпускали. Несколько жителей рассказали, что видели, как к ней подъезжали российские грузовики с черными мешками, которые затем сжигались. В воздухе в эти моменты ощущался резкий запах жженых волос и разложения.
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"Никогда не чувствовала такого запаха. Там было много самосвалов, и все они были забиты мешками. Я не знаю, что у них было, но вонь от дыма на свалке была такая, что мы даже не могли открыть балконную дверь. Была дни, когда из-за запаха невозможно было дышать", - рассказала одна из жительниц.
По словам нескольких человек, останки после этого закапывали. The Guardian отмечает, что независимая проверка этих утверждений пока невозможна, а украинские власти заявили, что не могут комментировать, ведется ли расследование.
Напомним
Российские оккупанты устроили застенку для украинских патриотов в изоляторе временного содержания Херсона. В полиции показали подвальное помещение, где пытали людей.