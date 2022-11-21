На сміттєзвалищі у Херсоні під час окупації спалювали трупи, — The Guardian

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За словами місцевих, влітку звалище стало "забороненою зоною" - його оточили військові, на в'їзді поставили блокпост і нікого не підпускали. Декілька жителів розповіли, що бачили, як до неї під'їжджали російські вантажівки з чорними мішками, які потім спалювалися. У повітрі в ці моменти відчувався різкий запах паленого волосся та розкладання.

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"Ніколи не відчувала такого запаху. Там було багато самоскидів, і всі вони були забиті мішками. Я не знаю, що в них було, але сморід від диму на сміттєзвалищі був такий, що ми навіть не могли відкрити балконні двері. Були дні, коли через запах неможливо було дихати", - розповіла одна із мешканок.

За словами кількох людей, останки після цього закопували. The Guardian наголошує, що незалежна перевірка цих тверджень поки неможлива, а українська влада заявила, що не може коментувати, чи ведеться розслідування.

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