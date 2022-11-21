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На сміттєзвалищі у Херсоні під час окупації спалювали трупи, — The Guardian

На сміттєзвалищі у Херсоні під час окупації спалювали трупи, — The Guardian

Київ • УНН

 • 481633 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Російські військові під час окупації Херсона використовували міське сміттєзвалище для спалювання трупів, ймовірно, своїх загиблих солдатів. Про це пише The Guardian із посиланням на розповіді десятків місцевих мешканців, передає УНН.

Деталі

За словами місцевих, влітку звалище стало "забороненою зоною" - його оточили військові, на в'їзді поставили блокпост і нікого не підпускали. Декілька жителів розповіли, що бачили, як до неї під'їжджали російські вантажівки з чорними мішками, які потім спалювалися. У повітрі в ці моменти відчувався різкий запах паленого волосся та розкладання.

Цитата

"Ніколи не відчувала такого запаху. Там було багато самоскидів, і всі вони були забиті мішками. Я не знаю, що в них було, але сморід від диму на сміттєзвалищі був такий, що ми навіть не могли відкрити балконні двері. Були дні, коли через запах неможливо було дихати", - розповіла одна із мешканок.

За словами кількох людей, останки після цього закопували. The Guardian наголошує, що незалежна перевірка цих тверджень поки неможлива, а українська влада заявила, що не може коментувати, чи ведеться розслідування.

Нагадаємо

Російські окупанти влаштували катівню для українських патріотів в ізоляторі тимчасового тримання Херсона. У поліції показали підвальне приміщення, де катували людей.

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