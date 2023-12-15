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На следующей неделе Сенат США будет голосовать по военной помощи Украине и Израилю

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 06:00  •  26860 просмотра

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На следующей неделе Сенат США проголосует за выделение дополнительных $50 млрд. помощи Украине и $14 млрд. для Израиля. Об этом сообщил лидер сенатского большинства Чак Шумер.

Сенат США проголосует за военную помощь Украине и Израилю на следующей неделе. Об этом в четверг заявил лидер сенатского большинства Чак Шумер, пишет Reuters, передает УНН.

От нашего успеха зависит очень многое. Мы знаем, что мир наблюдает.  

- сказал Шумер.

Детали

По словам Шумера, Сенат отложит свой отпуск, который должен был начаться в пятницу, и соберется в понедельник, чтобы дать участникам переговоров время для достижения соглашения.

Накануне Президент США Джо Байден призвал законодателей принять дополнительный пакет помощи в 50 миллиардов долларов на нужды безопасности Украины. Кроме того, Байден подчеркнул, что должно быть принято решение о выделении 14 миллиардов долларов для Израиля, который ведет войну против ХАМАС в Газе.

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Спикер Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Майк Джонсон, а также республиканцы в Сенате, где большинство имеют демократы, неоднократно заявляли, что они будут голосовать за эту помощь только в том случае, если она будет совмещена с новым контролем на границе США и Мексики.

Любое соглашение, достигнутое в Сенате (который контролирую демократы большинством 51-49 ), также должно получить одобрение Палаты представителей, которую республиканцы контролируют 221-213, прежде чем принять закон. Законодатели Палаты представителей покинули Вашингтон, как и было запланировано, в четверг, чтобы начать праздничные каникулы.

"Мы достигаем прогресса, и Белый дом вовлечен, и это хорошо. Все вдохновляет", - сказал журналистам сенатор Джон Тун, республиканец № 2 в Сенате, предупредив, что "сейчас они все еще обсуждают концепции".

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Тем не менее некоторые сенаторы от обеих партий выразили беспокойство.

Сенатор Том Коттон, республиканец, сказал, что участники переговоров достигли прогресса, но остались "очень далеко друг от друга". Коттон сказал, что демократы не изложили своих предложений в письменной форме и проигнорировали требования республиканцев относительно ограничений полномочий Байдена на условно-досрочное освобождение, которые Байден использовал, чтобы позволить сотням тысяч мигрантов легально попасть в США.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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