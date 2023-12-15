На следующей неделе Сенат США будет голосовать по военной помощи Украине и Израилю
Киев • УНН
На следующей неделе Сенат США проголосует за выделение дополнительных $50 млрд. помощи Украине и $14 млрд. для Израиля. Об этом сообщил лидер сенатского большинства Чак Шумер.
Сенат США проголосует за военную помощь Украине и Израилю на следующей неделе. Об этом в четверг заявил лидер сенатского большинства Чак Шумер, пишет Reuters, передает УНН.
От нашего успеха зависит очень многое. Мы знаем, что мир наблюдает.
Детали
По словам Шумера, Сенат отложит свой отпуск, который должен был начаться в пятницу, и соберется в понедельник, чтобы дать участникам переговоров время для достижения соглашения.
Накануне Президент США Джо Байден призвал законодателей принять дополнительный пакет помощи в 50 миллиардов долларов на нужды безопасности Украины. Кроме того, Байден подчеркнул, что должно быть принято решение о выделении 14 миллиардов долларов для Израиля, который ведет войну против ХАМАС в Газе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержка американской помощи "не является трагедией"- Данилов
Спикер Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Майк Джонсон, а также республиканцы в Сенате, где большинство имеют демократы, неоднократно заявляли, что они будут голосовать за эту помощь только в том случае, если она будет совмещена с новым контролем на границе США и Мексики.
Любое соглашение, достигнутое в Сенате (который контролирую демократы большинством 51-49 ), также должно получить одобрение Палаты представителей, которую республиканцы контролируют 221-213, прежде чем принять закон. Законодатели Палаты представителей покинули Вашингтон, как и было запланировано, в четверг, чтобы начать праздничные каникулы.
"Мы достигаем прогресса, и Белый дом вовлечен, и это хорошо. Все вдохновляет", - сказал журналистам сенатор Джон Тун, республиканец № 2 в Сенате, предупредив, что "сейчас они все еще обсуждают концепции".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США направляют в Киев своего генерала для усиления военных консультаций и разработки новой стратегии
Тем не менее некоторые сенаторы от обеих партий выразили беспокойство.
Сенатор Том Коттон, республиканец, сказал, что участники переговоров достигли прогресса, но остались "очень далеко друг от друга". Коттон сказал, что демократы не изложили своих предложений в письменной форме и проигнорировали требования республиканцев относительно ограничений полномочий Байдена на условно-досрочное освобождение, которые Байден использовал, чтобы позволить сотням тысяч мигрантов легально попасть в США.
На следующей неделе Сенат США будет голосовать по военной помощи Украине и Израилю
На следующей неделе Сенат США проголосует за выделение дополнительных $50 млрд. помощи Украине и $14 млрд. для Израиля. Об этом сообщил лидер сенатского большинства Чак Шумер.
Более тысячи оккупантов за сутки уничтожили украинские защитники
Также за последние сутки было уничтожено 14 танков и 38 боевых бронированных машин.
Мокрый снег и дождь, местами гололед: Украину ждут три дня непогоды
В течение следующих трех дней в Украине ожидается мокрый снег, дождь и гололедица, с морозными ночами и дневной температурой до 7°C тепла. На дорогах, кроме юга, ожидается гололедица.
За ночь Воздушные Силы уничтожили 14 вражеских беспилотников
"Шахеды" были сбиты над Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областями.
Более сотни боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
В Минцифре рассказали об амбициозных планах по производству микросхем и развитию технологий с ИИ
Украина планирует развивать производство микросхем и технологии искусственного интеллекта, в частности, планируется строительство завода по производству микросхем стоимостью 5-10 миллиардов долларов США, который должен заработать в 2025 году, что будет способствовать развитию высокотехнологичного сектора и укреплению экономики. Правительство ищет инвестиции для этих амбициозных проектов из-за ограниченности государственных средств.
Мишель о решении по Украине: мы начнем переговоры, а в марте будет опубликован отчет
Президент Совета ЕС Шарль Мишель объявил о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, засвидетельствовав тем самым свою решительную поддержку, а отчет о прогрессе должен быть представлен в марте.
Международный день чая, День работников суда в Украине. Что еще можно отметить 15 декабря
15 декабря отмечается Международный день чая, а также профессиональный праздник работников украинской судебной системы, который приурочен основанию Генерального суда УНР в 1917 году.
Шольц предлагал Орбану покинуть из зала заседаний во время решения по Украине - СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Орбану покинуть зал заседаний. СМИ отмечает, что это предложение не возникло спонтанно, а, вероятно, было согласовано во время предыдущих дискуссий.
Харьковского коллаборанта обвиняют в угрозах местным жителям и краже имущества во время оккупации
Коллаборационисту в Харьковской области заочно предъявили обвинение в краже имущества, в частности автомобиля, во время российской оккупации, угрозах местным жителям и сотрудничестве с российскими силовиками. Ему грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы за нарушение законов и обычаев войны.