На следующей неделе правительство ожидают кадровые изменения - нардеп

На следующей неделе Верховная Рада может провести ряд кадровых изменений в Кабинете министров Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявления народных депутатов Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко.

Детали

Как заявил Железняк, следующая неделя "будет пленарная (23-25/04) и кадровая"

По его словам, речь идет о:

изменения по Кабмину: 3-4 министра, среди которых даже два вице-премьера.

Генпрокурор (вот тут я до сих пор не уверен, что прям на следующей неделе)



Уволят члена/ов Счетной палаты



Возможно еще пару позиций



Он также заявил, что надо будет сделать определённые перемещения на эти открытые вакансии среди тоже имеющихся министров.

Очень скоро вы увидите парад отставок "по собственному желанию" - уверен народный депутат Украины.

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Дополнение

Народный депутат Алексей Гончаренко тоже уверен. что на следующей неделе Кабмин ждут кадровые перестановки.

По его словам, речь идет об увольнении вице-премьер-министра Ирины Верещук и вице-премьер-министра Александра Кубракова.

Минкульт будут расформировывать и куда-то присоединять. Оксен Лисовой, министр образования, также скорее всего - все - рассказал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Напомним

В апреле, президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Сибигу с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины