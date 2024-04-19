На следующей неделе правительство ожидают кадровые изменения - нардеп
Киев • УНН
На следующей неделе украинский парламент может уволить нескольких министров, в том числе двух вице-премьер-министров, Генерального прокурора, членов Счетной палаты и, возможно, министра образования и культуры, в рамках кадровых перестановок в правительстве.
На следующей неделе Верховная Рада может провести ряд кадровых изменений в Кабинете министров Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявления народных депутатов Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко.
Детали
Как заявил Железняк, следующая неделя "будет пленарная (23-25/04) и кадровая"
По его словам, речь идет о:
- изменения по Кабмину: 3-4 министра, среди которых даже два вице-премьера.
- Генпрокурор (вот тут я до сих пор не уверен, что прям на следующей неделе)
- Уволят члена/ов Счетной палаты
- Возможно еще пару позиций
Он также заявил, что надо будет сделать определённые перемещения на эти открытые вакансии среди тоже имеющихся министров.
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Дополнение
Народный депутат Алексей Гончаренко тоже уверен. что на следующей неделе Кабмин ждут кадровые перестановки.
По его словам, речь идет об увольнении вице-премьер-министра Ирины Верещук и вице-премьер-министра Александра Кубракова.
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На следующей неделе правительство ожидают кадровые изменения - нардеп
На следующей неделе украинский парламент может уволить нескольких министров, в том числе двух вице-премьер-министров, Генерального прокурора, членов Счетной палаты и, возможно, министра образования и культуры, в рамках кадровых перестановок в правительстве.
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