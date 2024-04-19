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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На следующей неделе правительство ожидают кадровые изменения - нардеп

На следующей неделе правительство ожидают кадровые изменения - нардеп

Киев  •  УНН

19 апреля 2024, 17:43  •  1431 просмотра

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На следующей неделе украинский парламент может уволить нескольких министров, в том числе двух вице-премьер-министров, Генерального прокурора, членов Счетной палаты и, возможно, министра образования и культуры, в рамках кадровых перестановок в правительстве.

На следующей неделе Верховная Рада может провести ряд кадровых изменений в Кабинете министров Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявления народных депутатов Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко.

Детали 

Как заявил Железняк, следующая неделя "будет пленарная (23-25/04) и кадровая"

По его словам, речь идет о:

  • изменения по Кабмину: 3-4 министра, среди которых даже два вице-премьера.
  • Генпрокурор (вот тут я до сих пор не уверен, что прям на следующей неделе)
  • Уволят члена/ов Счетной палаты
  • Возможно еще пару позиций 

Он также заявил, что надо будет сделать определённые перемещения на эти открытые вакансии среди тоже имеющихся министров. 

Очень скоро вы увидите парад отставок "по собственному желанию"

- уверен народный депутат Украины. 

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Дополнение

Народный депутат Алексей Гончаренко тоже уверен. что на следующей неделе Кабмин ждут кадровые перестановки. 

По его словам, речь идет об увольнении вице-премьер-министра Ирины Верещук и вице-премьер-министра Александра Кубракова. 

Минкульт будут расформировывать и куда-то присоединять.  Оксен Лисовой, министр образования, также скорее всего - все

- рассказал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Напомним

В апреле, президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Сибигу с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины

Владимир Омельченко

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