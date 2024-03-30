Зеленский уволил Шефира с должности первого помощника

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Шефира с должности своего первого помощника, говорится в указе №207/2024 от 30 марта, пишет УНН.

Детали

"Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника Президента Украины", - говорится в тексте указа.

Также Президент уволил указами ряд советников - Олега Устенко, Сергея Трофимова, Михаила Радуцкого. Кроме того, президентскими указами уволен советник - уполномоченный Президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая, а также Уполномоченный Президента Украины по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева.

Справочно

Сергей Шефир был назначен первым помощником Президента Украины Владимира Зеленского в 2019 году, ранее сценарист и продюсер, директор "Студии Квартал-95".