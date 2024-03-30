Зеленский уволил Шефира с должности первого помощника

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  119963 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  120341 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  122779 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  254223 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  135402 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  134047 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153415 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143162 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145306 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153382 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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28 марта 2024, 13:27  •  254223 просмотра
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Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  631236 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  579547 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  590722 просмотра

Зеленский уволил Шефира с должности первого помощника

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 30 марта уволил Сергея Шефира с должности своего первого помощника.

политика •   •  9348 просмотра
Зеленский уволил Шефира с должности первого помощника

россияне распространяют фейк о марках якобы от "Укрпочты" с горящим "Крокус Сити Холлом" - ЦПД СНБО

россияне распространяют фальшивые марки с изображением горящего "Крокус Сити Холла", ложно утверждая, что они от "Укрпочты", в рамках дезинформационных усилий.

Война •   •  10501 просмотра
россияне распространяют фейк о марках якобы от "Укрпочты" с горящим "Крокус Сити Холлом" - ЦПД СНБО

рф пыталась разоблачать и обходить системы ПВО - Гуменюк о ночной атаке

Во время недавней атаки беспилотников россия пыталась разоблачить и обойти украинские системы противовоздушной обороны, потенциально собирая информацию для дальнейших атак.

Война •   •  10519 просмотра
рф пыталась разоблачать и обходить системы ПВО - Гуменюк о ночной атаке

В Луганской области оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации - ОВА

Весенняя волна принудительной мобилизации на оккупированных территориях Луганской области началась с призыва мужчин 1994-2006 годов рождения, причем принудительная кампания продлится с апреля по июль.

Война •   •  12494 просмотра
В Луганской области оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации - ОВА

Отключение света в Донецкой и Днепропетровской областях отменено

Отключения электроэнергии в Донецкой и Днепропетровской областях были отменены после того, как энергетикам удалось стабилизировать ситуацию, сообщает ДТЭК, компания, предоставляющая услуги в этих регионах.

Война •   •  14866 просмотра
Отключение света в Донецкой и Днепропетровской областях отменено

В Харьковской области россияне по меньшей мере четыре раза сбрасывали КАБы, есть раненый

Около 20 населенных пунктов Харьковской области подверглись российским артиллерийским, минометным обстрелам и авиаударам, в результате чего были повреждены жилые дома, котельная и ранен человек.

Война •   •  14806 просмотра
В Харьковской области россияне по меньшей мере четыре раза сбрасывали КАБы, есть раненый

российские силы обстреляли приграничные территории Сумщины: 32 взрыва зафиксировано

Оккупанты 8 раз обстреляли 5 приграничных населенных пунктов в Сумской области, что привело к 32 взрывам из артиллерии, РСЗО, минометов и беспилотников.

Война •   •  16066 просмотра
российские силы обстреляли приграничные территории Сумщины: 32 взрыва зафиксировано

рф атакует: 1 погибший, 1 раненый в результате российского обстрела Херсонской области

На Херсонщине 1 человек погиб и 1 получил ранения в результате российских обстрелов нескольких населенных пунктов.

Война •   •  18278 просмотра
рф атакует: 1 погибший, 1 раненый в результате российского обстрела Херсонской области

Силы ПВО уничтожили 4 беспилотника во время ночной операции в Днепропетровской области

Четыре беспилотника были сбиты ночью в Днепропетровской области, один из них вызвал пожар на элеваторе, который удалось быстро потушить, а в Никополе в результате атаки беспилотника был поврежден инфраструктурный объект.

Война •   •  19736 просмотра
Силы ПВО уничтожили 4 беспилотника во время ночной операции в Днепропетровской области

Масштабная угроза баллистического оружия обнаружена в нескольких регионах Украины

Масштабная угроза применения баллистического оружия была обнаружена в нескольких регионах Украины, по сообщению Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  20722 просмотра
Масштабная угроза баллистического оружия обнаружена в нескольких регионах Украины