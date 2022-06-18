На востоке ВСУ уничтожили более 80 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Сегодня, 18 июня, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” украинскими военными было уничтожено 87 российских оккупантов и 2 вражеских склада с боеприпасами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОТУ “Восток”.
Детали
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Сегодня, 18 июня, наши воины уничтожили:
· личного состава – 87;
· танков – 1;
· минометов – 5;
· АТТ – 52;
· специальная техника – 1;
· БПЛА – 1;
· состав из б/п – 2.
Напомним
Украинские военные одним залпом шести “Цезарей” накрыли район, где российские оккупанты сосредоточили более 15 единиц вооружения и военной техники — поражена самоходная гаубица и командно-штабная машина командира батареи.