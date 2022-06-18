На сході ЗСУ знищили понад 80 окупантів

КИЇВ. 18 червня. УНН. Сьогодні, 18 червня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” українськими військовими було знищено 87 російських окупантів і 2 ворожих склади з боєприпасами. Про це повідомляє УНН з посиланням на ОТУ “Схід”.