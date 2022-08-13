На Востоке продолжаются жестокие бои – командующий Сухопутными войсками

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"Враг в своих средствах массовой информации хвастается мнимыми победами и вроде бы молниеносным продвижением. Российские СМИ свободно оперируют названиями якобы "восторженных" населенных пунктов. Это, мягко говоря, не соответствует действительности, и реальными успехами оккупационные войска похвастаться не могут.

Борьба изнурительна и жестока, она требует от наших мужчин и женщин максимального напряжения, невероятных физических и моральных усилий. Но необходимо критически относиться к поспешным заявлениям, особенно во вражеских источниках информации, и верить в наших героев", – подчеркнул Александр Сырский.

Напомним

Украинские военные сбили на Востоке Украины российский штурмовик Су-25 и 4 беспилотника типа "Орлан-10".