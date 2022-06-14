На востоке продолжаются тяжелые бои за Богородичное и Терновую – МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. На востоке Украины продолжаются тяжелые бои за два важных населенных пункта – Богородичное (Славянский район) и Терновая (Харьковская область). Об этом в своем Telegram сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусов, передает УНН.
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“Краткие новости по двум важным населенным пунктам: Богородичное не взято, сейчас 50 на 50, Терновая – идут бои, пока трудно сказать за кем”, – говорится в сообщении.
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По информации Генштаба ВСУ, на Словянском направлении зафиксированы систематические вражеские артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Татьяновка, Чепель, Долина, Дибровное и Богородичное.
На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивал на содержании занятых рубежей. Для сковывания действий подразделений Сил обороны оказывает систематическое огневое влияние по позициям наших войск.