На сході тривають важкі бої за Богородичне та Тернову – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. На сході України тривають важкі бої за два важливих населених пункта – Богородичне (Слов'янський район) та Тернова (Харківська область). Про це у своєму Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів, передає УНН.
Цитата
“Короткі новини по двох важливих населених пунктах: Богородичне не взято, зараз 50 на 50, Тернова - йдуть бої, поки важко сказати за ким”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
За інформацією Генштабу ЗСУ, на Слов’янському напрямку зафіксовано систематичні ворожі артилерійські обстріли в районах населених пунктів Тетянівка, Чепіль, Долина, Дібрівне та Богородичне.
На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів. Для сковування дій підрозділів Сил оборони здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях наших військ.