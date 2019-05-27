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На востоке Китая обнаружили стоянку древнего человека эпохи неолита

На востоке Китая обнаружили стоянку древнего человека эпохи неолита

Киев  •  УНН

 • 14360 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В провинции Шаньдун на востоке Китая обнаружена хорошо сохранившаяся стоянка древнего человека эпохи неолита. Об этом сообщило местное археологическое ведомство, передает УНН со ссылкой на "Синьхуа".

По данным ресурса, древняя стоянка была обнаружена вблизи деревни Симэнчжуан городского округа Тэнчжоу. Специалисты приступили к раскопкам стоянки, которая, как убеждены археологи, представляла часть Луншаньской культуры -- цивилизации позднего периода неолитической эпохи в среднем и нижнем течениях реки Хуанхэ.

Стоянка площадью около 6 тыс. квадратных метров была серьезно повреждена из-за человеческой деятельности с 70-х годов прошлого века, но основание ее сохранилось хорошо.
В настоящий момент в районе стоянки обнаружены котлованы под фундамент стен, руины 15 жилищных домов, 21 специальная яма, одна могила и низменная зона. Археологи считают, что эти ямы были сделаны в среднем периоде Луншаньской культуры, а остальные сооружения -- в раннем периоде культуры.

"До этого знания о социальной структуре при Луншаньской культуре мы приобретали в основном при изучении пунктов поселения крупного масштаба. Новое открытие имеет большое значение для исследования низовой структуры общества Луншаньской культуры", -- отметил директор провинциального археологического института Чжэн Тунсюй.

Напомним, во время реставрации пола в храме святой Параскевы в городе Буск строители нашли литой бронзовый нагрудный крест-складень. Его датируют ориентировочно XII-XIII веком.

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