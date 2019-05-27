На сході Китаю виявили стоянку стародавньої людини епохи неоліту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У провінції Шаньдун на сході Китаю виявлено стоянку стародавньої людини епохи неоліту, яка добре збереглася. Про це повідомило місцеве археологічне відомство, передає УНН з посиланням на "Синьхуа".
За даними ресурсу, древня стоянка була виявлена поблизу села Сіменчжуан міського округу Тенчжоу. Фахівці приступили до розкопок стоянки, яка, як переконані археологи, представляла частина луншаньскіх культури - цивілізації пізнього періоду неолітичної епохи в середній і нижній течії річки Хуанхе.
Стоянка площею близько 6 тис. Квадратних метрів була серйозно пошкоджена через людської діяльності з 70-х років минулого століття, але підстава її збереглося добре.
На даний момент в районі стоянки виявлені котловани під фундамент стін, руїни 15 житлових будинків, 21 спеціальна яма, одна могила і низинна зона. Археологи вважають, що ці ями були зроблені в середньому періоді луншаньскої культури, а інші споруди - в ранньому періоді культури.
"До цього знання про соціальну структуру при луншаньскій культурі ми купували переважно при вивченні пунктів поселення великого масштабу. Нове відкриття має велике значення для дослідження низової структури суспільства луншаньскої культури", - зазначив директор провінційного археологічного інституту Чжен Тунсюй.
Нагадаємо, під час реставрації підлоги в храмі святої Параскеви в місті Буськ будівельники знайшли литий бронзовий нагрудний хрест-складень. Його датують орієнтовно XII-XIII століттям.