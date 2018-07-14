На востоке и в Карпатах завтра ожидаются дожди и грозы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В воскресенье на востоке Украины ожидаются грозы и местами шквалы, в Карпатах - сильные дожди. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"15 июля в восточных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье сильные дожди", - сообщили синоптики.
При этом 15-17 июля, в связи с сильными дождями, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями на 8:00 14 июля.
Также в ведомстве напомнили, что 15 июля в южных, восточных, Днепропетровской и Хмельницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.