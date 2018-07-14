На сході і в Карпатах завтра очікуються дощі та грози
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. У неділю на сході України очікуються грози та місцями шквали, у Карпатах - сильні дощі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"15 липня у східних областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та на Прикарпатті сильні дощі", - повідомили синоптики.
При цьому 15-17 липня, у зв'язку з сильними дощами, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,2-1,0 м над рiвнями на 8 годину 14 липня.
Також у відомстві нагадали, що 15 липня у південних, східних, Дніпропетровській та Хмельницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.