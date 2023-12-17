На шпиль Нотр-Дама установили медного петуха с христианскими реликвиями
Киев • УНН
Новосозданный медный петух, содержащий христианские реликвии, был установлен на шпиле Нотр-Дама, знаменуя собой прогресс к открытию собора, которое состоится менее чем через год.
На шпиль собора Парижской Богоматери - Нотр-Дам-де-Пари - вернули металлического петуха, внутри которого хранятся христианские святыни. Кадры с установкой символического элемента собора на высоту 96 метров показало французское ТВ. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.
Петух вернулся на свое место в небе Парижа в эту субботу, 16 декабря, ознаменовав новую важную веху менее чем за год до запланированного повторного открытия собора
Детали
О планах вернуть металлический элемент архитектуры сообщали ранее. Внутри есть частицы мощей покровительницы Парижа святой Женевьевы (примерно V век) и первого епископа французской столицы Дионисия Парижского (III век).
Новую медную птицу решил сделать главный архитектор Филипп Вильнев. Фигуру освятил архиепископ Парижа монсеньор Лоран.
Дополнение
Фигуру металлического петуха установили в конце XIX века, когда архитектор Эжен Виолле-ле-Дюк восстанавливал шпиль собора, снесенного во времена Великой французской революции.
Собор Парижской Богоматери на протяжении веков является одним из символов Парижа. Здание в готическом архитектурном стиле включили в список исторических памятников мира. Камень в основание фундамента заложили в 1163 году при Людовике VII. В 2013 году собор Парижской Богоматери отметил свое 850-летие.
На шпиль Нотр-Дама установили медного петуха с христианскими реликвиями
Новосозданный медный петух, содержащий христианские реликвии, был установлен на шпиле Нотр-Дама, знаменуя собой прогресс к открытию собора, которое состоится менее чем через год.
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