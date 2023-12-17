На шпиль Нотр-Дама установили медного петуха с христианскими реликвиями

На шпиль собора Парижской Богоматери - Нотр-Дам-де-Пари - вернули металлического петуха, внутри которого хранятся христианские святыни. Кадры с установкой символического элемента собора на высоту 96 метров показало французское ТВ. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Петух вернулся на свое место в небе Парижа в эту субботу, 16 декабря, ознаменовав новую важную веху менее чем за год до запланированного повторного открытия собора говорится в сообщении.

Детали

О планах вернуть металлический элемент архитектуры сообщали ранее. Внутри есть частицы мощей покровительницы Парижа святой Женевьевы (примерно V век) и первого епископа французской столицы Дионисия Парижского (III век).

Новую медную птицу решил сделать главный архитектор Филипп Вильнев. Фигуру освятил архиепископ Парижа монсеньор Лоран.

Дополнение

Фигуру металлического петуха установили в конце XIX века, когда архитектор Эжен Виолле-ле-Дюк восстанавливал шпиль собора, снесенного во времена Великой французской революции.

Собор Парижской Богоматери на протяжении веков является одним из символов Парижа. Здание в готическом архитектурном стиле включили в список исторических памятников мира. Камень в основание фундамента заложили в 1163 году при Людовике VII. В 2013 году собор Парижской Богоматери отметил свое 850-летие.