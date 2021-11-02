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На сайте Президента собирают подписи за роспуск НАБУ

Киев • УНН

 • 15838 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Петиция на сайте Президента призывает распустить Национальное антикоррупционное бюро как неконституционный орган Украины, сообщает УНН.

На сайте Президента собирают подписи за роспуск НАБУ

Авторы петиции напомнили, что НАБУ было образовано указом пятого президента Украины Петра Порошенко несмотря на то, что Конституция Украины запрещает президенту образовывать государственные правоохранительные органы.

“Такие действия экс-Президента Украины Петра Порошенко и народных депутатов Украины имеют все признаки уголовного преступления, предусмотренных статьями УК: 111 (Государственная измена), 353 (Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица), 356 (Самоуправство), 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), 367 (Служебная халатность)”, — говорится в тексте петиции.

Поэтому, авторы петиции попросили действующего президента:

  • Распустить НАБУ как незаконный государственный правоохранительный орган;
  • Отменить ЗУ “О Национальном антикоррупционном бюро Украины” как таковой, что не отвечает Конституции Украины;
  • Привлечь к ответственности пятого президента Украины, который создал НАБУ, и народных депутатов, которые приняли ЗУ “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”.

Петиция была опубликована 3 сентября и набрала 28 голосов из 25 тыс. необходимых. До конца сбора подписей остался 31 день.

Дополнение

В октябре Верховная Рада приняла закон о внесении изменений к некоторым законам Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины (№ 5459-1). Но как бы ни пытались законодатели определить законный статус НАБУ, в очередной раз у них это получилось спорно. Во-первых, предоставленный НАБУ статус органа исполнительной власти со спецстатусом не предусмотрен Конституцией, во-вторых, участие иностранцев в аудите деятельности бюро нарушает принципы суверенитета Украины.

К теме

Европейский аудитор Юхан Партс заявил, что у Евросоюза нету стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине. По итогам аудита помощи ЕС Украине специалисты пришли к выводу, что поддержка Евросоюзом реформ в Украине по борьбе с коррупцией малоэффективна.

В 2019 году директор НАБУ Артем Сытник был внесен в реестр коррупционеров, однако продолжил возглавлять антикоррупционное бюро. Его первого заместителя Гизо Углаву неоднократно обвиняли в подыгрывании интересам Саакашвили и использовании ресурсов бюро. В частности, об этом открыто заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

За последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%).

Больше, чем НАБУ, украинцы доверяют всем остальным правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.

Кстати

Окружной административный суд Киева просят определить, является ли руководство НАБУ Артем Сытник и Гизо Углава агентами спецслужб США.

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