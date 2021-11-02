На сайті Президента збирають підписи за розпуск НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Петиція на сайті Президента закликає розпустити Національне антикорупційне бюро як неконституційний орган України, повідомляє УНН.
Автори петиції нагадали, що НАБУ було утворене указом п’ятого президента України Петра Порошенка попри те, що Конституція України забороняє президенту утворювати державні правоохоронні органи.
“Такі дії екс-Президента України Петра Порошенка і народних депутатів України мають всі ознаки кримінального злочину, передбачених ККУ статтями: 111 (Державна зрада), 353 (Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи), 356 (Самоправство), 364 (Зловживання владою або службовим становищем), 367 (Службова недбалість)”, — йдеться у тексті петиції.
Тож, автори петиції попросили чинного президента:
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- розпустити НАБУ як незаконний державний правоохоронний орган;
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- скасувати ЗУ “Про Національне антикорупційне бюро України” як такий, що не відповідає Конституції України;
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- притягти до відповідальності п’ятого президента України, який створив НАБУ, і народних депутатів, які прийняли ЗУ “Про Національне антикорупційне бюро України”.
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Петиція була опублікована 3 вересня і набрала 28 голосів з 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишився 31 день.
Доповнення
У жовтні Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України (№ 5459-1). Але як би не намагалися законодавці визначити законний статус НАБУ, вчергове у них це вийшло спірно. По-перше, наданий НАБУ статус органу виконавчої влади зі спецстатусом не передбачений Конституцією, по-друге, участь іноземців в аудиті діяльності бюро порушує принципи суверенітету України.
До теми
Європейський аудитор Юхан Партс заявив, що у Євросоюзу немає країн, масштаби корупції в яких були б такими ж, як в Україні. За підсумками аудиту допомоги ЄС Україні фахівці дійшли висновку, що підтримка Євросоюзом реформ в Україні щодо боротьби з корупцією малоефективна.
У 2019 році директор НАБУ Артем Ситник був внесений до Реєстру корупціонерів, проте продовжив очолювати антикорупційне бюро. Його першого заступника Гізо Углаву неодноразово звинувачували в підіграванні інтересам Міхеіла Саакашвілі і використанні ресурсів бюро. Зокрема, про це відкрито заявив мер Одеси Геннадій Труханов.
За останні 5 років рівень довіри українців до НАБУ знизився удвічі (з 35% до 16%).
Більше, ніж НАБУ, українці довіряють всім решта правоохоронним органам: СБУ, прокуратурі та поліції.
До речі
Окружний адміністративний суд Києва просять визначити, чи є керівництво НАБУ Артем Ситник і Гізо Углава агентами спецслужб США.