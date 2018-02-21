На развитие начальной школы в 2018 году направят 1 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В 2018 году впервые в развитие начальной школы в Украине будет инвестировано 1 млрд грн. Об этом сообщил на заседании правительства Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"В 2018 году впервые на развитие начальной школы будет инвестировано 1 млрд грн", - заявил В.Гройсман.
Как уточнил Премьер, украинские дети должны быть успешными, иметь качественное образование, что также поможет предупредить трудовую миграцию.
"Будем делать все, чтобы люди возвращались домой", - подчеркнул глава правительства.
Напомним, правительство на четверть повысило зарплаты учителей.