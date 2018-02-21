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На розвиток початкової школи у 2018 році спрямують 1 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. У 2018 році вперше у розвиток початкової школи в Україні буде інвестовано 1 млрд грн. Про це повідомив на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

"У 2018 році вперше на розвиток початкової школи буде інвестовано 1 млрд грн", - заявив В.Гройсман.

Як уточнив Прем'єр, українські діти мають бути успішними, мати якісну освіту, що також допоможе попередити трудову міграцію.

"Будемо робити все, щоб люди повертались додому", - наголосив очільник уряду.

Нагадаємо, уряд на чверть підвищив зарплати вчителів.

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