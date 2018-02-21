На розвиток початкової школи у 2018 році спрямують 1 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У 2018 році вперше у розвиток початкової школи в Україні буде інвестовано 1 млрд грн. Про це повідомив на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"У 2018 році вперше на розвиток початкової школи буде інвестовано 1 млрд грн", - заявив В.Гройсман.
Як уточнив Прем'єр, українські діти мають бути успішними, мати якісну освіту, що також допоможе попередити трудову міграцію.
"Будемо робити все, щоб люди повертались додому", - наголосив очільник уряду.
Нагадаємо, уряд на чверть підвищив зарплати вчителів.