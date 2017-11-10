На развитие дорог в Украине выделено 40 млрд гривен

"Если мы начали строить в 2014 году 6 млрд на дорожное строительство, в 15 году - 10 млрд, в 16 - 20 млрд, в 17 - 30 млрд, в 18 запланировали 38 а будет 40 млрд", - отметил П.Порошенко.

По его словам, дорожное строительство обеспечит рабочие места и развитие территории.