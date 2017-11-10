На розвиток доріг в Україні виділено 40 мільярдів гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. На будівництво доріг у 2018 році буде виділено 40 мільярдів гривень. Про це сказав Проезидент України Петро Порошенко на всеукраїнському форумі представників місцевих громад, передає УНН.
"Якщо ми почали будувати в 2014 році 6 мільярдів на дорожне будівництво, в 15 році – 10 мільярдів, в 16 – 20 мільярдів, в 17 – 30 мільярдів, в 18 запланували 38 а буде 40 мільярдів", - зазначив П.Порошенко.
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За його словами, дорожне будівництво забезпечить робочі місця та розвиток території.