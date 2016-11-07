В Ровенской области снова нашли львовский мусор
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Большую кучу мусора со Львова обнаружили вблизи села Диброва Млинивского района. Откуда он взялся на территории заброшенного хлебокомбината сейчас проверяет полиция, сообщила корреспонденту УНН руководитель отдела коммуникации управления Национальной полиции в Ривненской области Галина Сернивка.
По ее словам, местные жители уверены, что мусор именно из Львова, потому что нашли квитанции и другие документы, которые это подтверждают.
Убрать стихийную свалку должен сельсовет Дубравы.
Напомним, 30 октября сумская полиция помешала незаконному ввозу на территорию Глуховского района около 100 тонн отходов с одной из западных областей Украины.