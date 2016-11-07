В Ровенской области снова нашли львовский мусор

По ее словам, местные жители уверены, что мусор именно из Львова, потому что нашли квитанции и другие документы, которые это подтверждают.

Убрать стихийную свалку должен сельсовет Дубравы.

Напомним, 30 октября сумская полиция помешала незаконному ввозу на территорию Глуховского района около 100 тонн отходов с одной из западных областей Украины.