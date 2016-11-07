На Рівненщині знову знайшли львівське сміття
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Велику купу сміття зі Львова виявили поблизу села Діброва Млинівського району. Звідки воно взялося на території закинутого хлібокомбінату нині перевіряє поліція, повідомила кореспонденту УНН керівник відділу комунікації управління Національної поліції в Рівненської області Галина Сернівка.
За її словами, місцеві жителі впевнені, що непотріб саме зі Львова, бо знайшли квитанції та інші документи, які це підтверджують.
Прибрати стихійне сміттєзвалище має сільська рада Діброви.
Нагадаємо, 30 жовтня сумська поліція завадила незаконному ввезенню на територію Глухівського району близько 100 тонн відходів з однієї із західних областей України.